Россиянин сделал донат на ВСУ: реакция Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В России к 15 годам лишения свободы приговорили бывшего сотрудника "Яндекса" Сергея Ирина по обвинению в государственной измене. Основанием для дела стал его донат в размере 500 долларов, сделанный в феврале 2022 года украинскому благотворительному фонду "Вернись живым" — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает "Медиазона".
Россиянин задонатил украинской армии
После перевода денег Ирин покинул Россию, проживал в Турции и Шри-Ланке. Однако в апреле 2024 года он ненадолго вернулся в Нижний Новгород, чтобы навестить родственников, и был задержан спецслужбами.
Суд рассматривал его дело по статье о государственной измене. Сам обвиняемый признал, что сознательно сделал донат для нужд ВСУ, объяснив, что хотел помочь Украине.
Поведение Ирина на процессе также привлекло внимание. Во время оглашения приговора в Московском городском суде он не встал, а получил плакат с надписью "путин — х****о" и поднял его для присутствующих в зале. По словам журналистов, на предварительных слушаниях, когда допрашивали свидетелей, он также просил передать это высказывание.
Кроме тюремного срока суд назначил ему штраф в размере 5 млн рублей (примерно 2,6 млн грн).
Адвокат Арман Мурадян заявил изданию SOTA, что сторона защиты планирует подавать апелляцию. История Ирина стала резонансной в России, поскольку показала, как даже небольшая финансовая помощь Украине может послужить основанием для строгого преследования по законам путинского режима.