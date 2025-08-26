Россиянин сделал донат на ВСУ: реакция Кремля

В России к 15 годам лишения свободы приговорили бывшего сотрудника "Яндекса" Сергея Ирина по обвинению в государственной измене. Основанием для дела стал его донат в размере 500 долларов, сделанный в феврале 2022 года украинскому благотворительному фонду "Вернись живым" — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает "Медиазона".

Россиянин задонатил украинской армии

После перевода денег Ирин покинул Россию, проживал в Турции и Шри-Ланке. Однако в апреле 2024 года он ненадолго вернулся в Нижний Новгород, чтобы навестить родственников, и был задержан спецслужбами.

Суд рассматривал его дело по статье о государственной измене. Сам обвиняемый признал, что сознательно сделал донат для нужд ВСУ, объяснив, что хотел помочь Украине.

Поведение Ирина на процессе также привлекло внимание. Во время оглашения приговора в Московском городском суде он не встал, а получил плакат с надписью "путин — х****о" и поднял его для присутствующих в зале. По словам журналистов, на предварительных слушаниях, когда допрашивали свидетелей, он также просил передать это высказывание.

Кроме тюремного срока суд назначил ему штраф в размере 5 млн рублей (примерно 2,6 млн грн).

Адвокат Арман Мурадян заявил изданию SOTA, что сторона защиты планирует подавать апелляцию. История Ирина стала резонансной в России, поскольку показала, как даже небольшая финансовая помощь Украине может послужить основанием для строгого преследования по законам путинского режима.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Financial Times сообщает, что США готовы предоставить Украине после завершения войны гарантии безопасности, однако без прямого привлечения американских военных. Речь идет о создании новой модели сотрудничества, которая позволит Киеву значительно углубить военную интеграцию с западной системой безопасности.