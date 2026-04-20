Россияне жестко ударили по зданию полиции на севере Украины: жуткие подробности

В понедельник, 20 апреля, российские войска совершили атаку на Прилуки в Черниговской области, ударив беспилотником по зданию районного отдела полиции. В результате удара объект получил серьезные разрушения: часть помещения обрушилась, взрывной волной повреждены окна и находившийся рядом служебный транспорт.

О последствиях атаки сообщил руководитель областной полиции Иван Ищенко. По его словам, удар произошел около 10:35, нанеся не только разрушение административного здания, но и повреждение гражданской инфраструктуры вокруг. В результате инцидента также зафиксировано возгорание, которое охватило часть территории после попадания дрона.

По состоянию на данный момент известно по меньшей мере об одном пострадавшем среди местных жителей. Информация о масштабе разрушений и возможных дополнительных жертвах уточняется. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки и оценивающие ущерб.

Стоит отметить, что подобные удары по регионам Украины продолжаются. В частности, несколькими днями ранее, ночью на 17 апреля, под массированным ударом беспилотников оказалась Одесская область. Там были повреждены объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Также в тот же период русские силы атаковали энергетические объекты на Черниговщине. В результате обстрела были поражены мощности энергоснабжающей компании, из-за чего тысячи потребителей остались без электричества.

Кроме того, в ночь на 16 апреля и утром следующего дня произошла масштабная комбинированная атака по территории Украины с применением ракет и дронов. Под ударом оказалась и столица, где фиксировались применение баллистического вооружения и беспилотников.

Портал "Комментарии" уже писал , что военные мониторинговые ресурсы, в частности канал "еРадар", сообщают о повышенной активности стратегической авиации противника. По имеющимся данным, с аэродрома "Оленья" в Мурманской области совершили взлет по меньшей мере два бомбардировщика Ту-22М3. После набора высоты самолеты взяли курс в южном направлении.