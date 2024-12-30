Оккупанты заявили о захвате нового населенного пункта в Донецкой области — Новооленовки. Вражеские войска вывесили свой флаг на одном из построек. Видео опубликовали в оккупационном Минобороны РФ.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Об оккупации этого населенного пункта на Покровском направлении в DeepState сообщали еще 24 декабря. Кадры освобождения населенного пункта Новооленовка ДНР подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.

Военнослужащие поставили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики.

"Кадры освобождения населенного пункта Новооленовка ДНР подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Военнослужащие поставили флаг России в уволенном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики", – написали в оккупационном министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Покровске уже нет связи, света и интернета. Такая же ситуация была и в Бахмуте, когда линия фронта быстрыми темпами приближалась и шли бои за город, а также во всех других городах, куда пришел "русский мир".

В связи с усложнением ситуации безопасности, в ГВА призывают жителей не медлить с эвакуацией. Напоминаем, что отправка эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I. Для регистрации на поезд необходимо оставить заявку, позвонив по телефону в контактный центр Покровской городской военной администрации по номеру: 0-800-300-101.



