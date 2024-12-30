logo

BTC/USD

93199.29

ETH/USD

3377.60

LTC/USD

101.62

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне заявляют об оккупации населенного пункта на Донбассе (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне заявляют об оккупации населенного пункта на Донбассе (ВИДЕО)

Враг заявляет о продвижении в Донецкой области

сегодня, 13:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Оккупанты заявили о захвате нового населенного пункта в Донецкой области — Новооленовки. Вражеские войска вывесили свой флаг на одном из построек. Видео опубликовали в оккупационном Минобороны РФ.

Россияне заявляют об оккупации населенного пункта на Донбассе (ВИДЕО)

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Об оккупации этого населенного пункта на Покровском направлении в DeepState сообщали еще 24 декабря. Кадры освобождения населенного пункта Новооленовка ДНР подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.

Военнослужащие поставили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики.

"Кадры освобождения населенного пункта Новооленовка ДНР подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.

Военнослужащие поставили флаг России в уволенном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики", – написали в оккупационном министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Покровске уже нет связи, света и интернета. Такая же ситуация была и в Бахмуте, когда линия фронта быстрыми темпами приближалась и шли бои за город, а также во всех других городах, куда пришел "русский мир".

В связи с усложнением ситуации безопасности, в ГВА призывают жителей не медлить с эвакуацией. Напоминаем, что отправка эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I. Для регистрации на поезд необходимо оставить заявку, позвонив по телефону в контактный центр Покровской городской военной администрации по номеру: 0-800-300-101.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости