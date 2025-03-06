Россияне заявляют об оккупации на границе

Российские войска 5 марта продолжили наступательные операции в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Однако русские военкоры утверждали, что российские войска захватили Куриловку (юго-западнее Суджи), Локню и Охочевку (оба к северо-западу от Суджи) и продвинулись к востоку от Новой Сорочины (к северо-западу от Суджи) и к западу от Куриловки.

Российский источник утверждает, что украинские силы контратакуют на юге Суджанского района.

Сообщается, что в Курской области действуют артиллерийские подразделения российского 9-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия 11-го армейского корпуса [АК] Ленинградского военного округа [ЛВО]) и подразделения российских 83-й и 106-й воздушно-десантных (ВДВ). Сообщается, что подразделения российской 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия (ОГА) Южного военного округа (ПВО)) действуют вблизи Малой Локни (юго-западнее Суджи).

"Российские войска 5 марта продолжали наступательные операции вблизи международной границы в Сумской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российские военкоры продолжали утверждать, что российские войска захватили Новенькое", – говорится в сводке ISW.

Следует отметить, что согласно карте проекта DeepState, серая зона в Сумской области несколько увеличилась.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военные блогеры заявляли о том, что российские войска захватили Журавку и Новенькое в Сумской области. Другой российский военкор заявил, что российские заявления о захвате Журавки ложны.