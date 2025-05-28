Россияне заявляют об оккупации Константиновки: что известно

Минобороны РФ заявляют, что Вооруженные Силы России оккупировали Константиновку в Сумской области, а также населенный пункт Зеленое Поле Донецкой области.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии прокремлевскому агентству ТАСС заявил, что военнослужащие ВС РФ взятием Константиновки Сумской области зачистили участок административной границы РФ и выбили из нее подразделения Вооруженных сил Украины.

"Взятие Константиновки в Сумской области позволило зачистить участок административной границы Российской Федерации, создать небольшую буферную зону. <…> Также сейчас наши военнослужащие действуют немного северо-западнее Константиновки, продвигаясь и выбивая украинских боевиков от административной границы Российской Федерации", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети распространяют постановочное видео якобы украинского военного, рассказывающего о "крайне тяжелой ситуации на Сумском направлении" и "массовых случаях самоубийств среди собратьев". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Проанализировав видео, Центр сообщает, что оно создано пропагандистами с целью дискредитации ВСУ. В кадре нет оружия, шевронов, жетонов или других элементов, которые могли бы подтвердить принадлежность действующих лиц к ВСУ. Нет опознавательных атрибутов и на телах людей, якобы совершивших самоубийство. Также по видео невозможно определить место съемки. Цель таких вбросов – создание иллюзии хаоса в украинском войске и деморализация украинцев, отмечают в ЦПД.