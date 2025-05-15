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Россияне заявляют об оккупации двух населенных пунктов

Россияне заявили об оккупации двух населенных пунктов

сегодня, 13:19
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Недилько Ксения

Министерство обороны РФ заявило об оккупации двух населенных пунктов в Донецкой области — Торское на Лиманском направлении и Новоалександровки — на Покровском.

Россияне заявляют об оккупации двух населенных пунктов

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В России оккупацию украинских территорий называют "увольнением", а министр обороны поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с увольнением населенного пункта Торское.

Кроме того, в России отмечают, что оккупация Новоалександровки усилит давление на "украинскую группировку" в Новопавловке на Днепропетровщине, которая является важным логистическим узлом ВСУ. Об этом о кремлевском издании ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Россияне заявляют об оккупации двух населенных пунктов - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харьковской области в районе Липцев обостряется ситуация: враг пошел в усиленный штурм. Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

"Я сейчас хотел бы обратить внимание на ситуацию в районе населенного пункта Липцы. Там мы отмечаем обострение. Враг пошел на штурм с использованием бронетехники, в частности танков. Также использует уже традиционно (и это уже становится тенденцией) мотоциклы. Ну и, соответственно, пехоту на этих мотоциклах. Могу сказать, что бронетехника была уничтожена, равно как и мотоциклы. Пехота спешилась и в это время наши подразделения занимаются уничтожением этих пехотных групп врага. Может, уже и уничтожили. Но в целом обострение там сейчас отмечается”, – сказал спикер ОТУ Харьков.                                                                                                                                                                                                                                         



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