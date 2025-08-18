Командование ВСУ в Сумской области якобы бросило в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги российских военных в Юнаковке. Об этом прокремлевскому агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Россия заявляет о прорыве в Сумской области

"Командование оперативно-тактической группы (ОТГ) "Сумы" получило задачу от [главкома ВСУ Александра] Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки "Север" в Юнаковке", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинская армия активизировалась и попыталась атаковать сразу возле нескольких населенных пунктов. В районе Степного ВСУ провели две контратаки силами 225 отдельного штурмового полка, обе якобы отбиты врагом. Кроме того, в районе Варачино якобы отражены три контратаки штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады. Также в районе Алексеевки ВСУ трижды пытались атаковать позиции бойцов "Север" штурмовыми группами 225 ОШП, якобы тоже "безуспешно".

Отмечается, что Юнаковка — важный логистический центр ВСУ в Сумском районе. После ее оккупации россиянами у украинской армии будут существенные трудности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.

Также в РФ сообщалось, что армия РФ за неделю улучшила положение возле Юнаковки Сумской области и якобы заняла новые позиции. Об этом прокремлевскому агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За прошедшую неделю на сумском направлении без особых изменений. Есть небольшие улучшения у наших (российских – ред.) войск в районе Юнаковки: юго-восточнее этого населенного пункта заняты новые позиции", — сказал он.

Тем не менее, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Новониколаевки (к северу от города Сумы), а 17 августа Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска продвинулись в районе Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы).

16 и 17 августа российские войска атаковали севернее города Сумы вблизи Алексеевки, Новоконстантиновки и Варачино, а также северо-восточнее города Сумы близ Юнаковки. Российские источники утверждают, что украинские войска контратаковали вблизи Садков (к северо-востоку от города Сумы) и Новоконстантиновки.

