Россияне заявляют о прорыве на Сумщине и успехах в Курской области

Российские войска рушат северную часть украинского выступа в Курской области после нескольких дней усиления российской активности в этом районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На геолокационных кадрах, опубликованных 8 марта, видно, что российские войска захватили Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи), Малую Локню (южнее Новой Сорочины), Лебедевку (южнее Малой Локни), а также поля между населенными пунктами.

Российские военкоры утверждали, что подразделения российской 34-й мотострелковой бригады (49-й общевойсковой армии (ОГА) Южного военного округа (ПВО)) захватили Малую Локню, а подразделения российского 51-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-й дивизии). Пропагандисты также утверждали, что оккупанты захватили Правду и Ивашковский (обе к северу от Суджи) и позиции вдоль неопределенного участка железнодорожной линии между Малой Локней и Суджей.





По заявлениям прокремлевских военкоров, подразделения чеченского спецназа "Ахмат" и 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса [АК] Ленинградского военного округа [ЛВО]) участвовали в захвате Кубаткина (севернее Суджи) и Правды, а дополнительные подразделения российской 106-й дивизии ВДВ продвигаются в Казачье. Локня (к северу от Суджи) из Лебедевки.

Также пропагандисты утверждали, что украинские войска удерживают ограниченные позиции в Малой Локне, Черкасском Поречье (к северу от Суджи) и Мартыновке (к северо-востоку от Суджи), но большинство украинских сил отошли с позиций в северной части выступления в направлении Казачьей Локни и Суджи.

Было и утверждение, что подготовительные попытки России уничтожить мосты к северу и от Суджи значительно усложнили возможность Украины отойти назад к Судже. Российский и военком заявил, что украинские силы неудачно контратаковали возле Малой Локни.

Сообщается, что оккупанты продвинулись в самой Судже при поддержке сил Северной Кореи. Российские военнослужащие утверждали, что русские войска продвинулись в промышленную зону на северо-востоке Суджи и что оккупанты удерживают позиции в городе вдоль восточного берега реки Суджа.

Один российский военкор заявил, что некоторые районы промышленной зоны являются спорной "серой зоной". Другой российский пропагандист утверждал, что захватчики пытаются продвинуться в центральную Суджу и перешли на западный берег реки Суджа по крайней мере в одном месте города

Также отмечалось, что оккупанты продвинулись к Княжескому 1 и Княжескому 2 (оба к северо-западу от Суджи) и микрорайону Замостья на юго-востоке Суджи.

Украинские источники сообщили украинскому изданию "Суспильное" 9 марта, что к двум батальонам северокорейских сил, действующим вблизи Суджи, кажется лучше подготовленными и "действуют более слаженно".

В ISW отмечают, что российские войска недавно продвинулись через международную границу Курской области в Сумскую область и, как сообщается, продвинулись южнее города Суджа. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Новенькое (к северо-востоку от города Сумы и непосредственно за международной границей в Сумской области). Российские источники утверждали, что русские войска продвинулись к Меловому (южнее Суджи) и Гоголевке (юго-западнее Суджи).

Действующий в Курской области украинский военный заявил, что российские войска продвинулись к югу от Суджи благодаря поддержке со стороны северокорейских войск и "массированному" использованию российскими войсками беспилотных летательных аппаратов от первого лица ( FPV ) с волоконно-оптическими кабелями.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что остановка американской военной помощи Украине больно ударит по тем украинским подразделениям, которые используют американскую бронетехнику.