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Россияне заявляют о продвижении в Сумской области: что известно

Оккупанты заявляют о продвижении на территории Сумской области

сегодня, 08:53
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Недилько Ксения

22 апреля российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не подтвердили наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

Россияне заявляют о продвижении в Сумской области: что известно

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Русский военкор утверждал, что российские войска продвинулись к югу от Веселовки (к северо-востоку от города Сумы).

Российские войска вели наступательные операции к северу от Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы) и вдоль линии Владимировка-Беловоды-Басовка (к северу и северо-востоку от города Сумы). Связанный с Кремлем российский военкор утверждал, что по линии Владимировка-Беловоды-Басовка есть противоречивая информация и что ситуация непонятна", – отмечают в ISW.

Там сообщили, что в Сумской области действуют операторы БПЛА отряда спецназа "Анвар" (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 "Анвар") и отряде спецназа имени Ахмата "Аида".

Россияне заявляют о продвижении в Сумской области: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что новое наступление россиян, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уже продолжается в Харьковской области. Об этом в комментарии журналистке Новости. Live сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что Россия активизирует усилия на фронте, пытаясь найти уязвимые участки для прорыва, однако украинская армия держит оборону: "Наступление уже идет. Все попытки были предусмотрены и прекращены. Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской области", — отметил глава Харьковщины.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-22-2025
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