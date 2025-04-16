Россияне заявляют о продвижении у границы: что известно

Российские войска 14 апреля продолжали наступательные действия на Сумском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"15 апреля российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к северу от города Сумы в направлении Водолаг и к северо-востоку от города Сумы в районе Веселовки, Журавки и Басовки. Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Сумы в районе Локни, Владимировки и Беловодов и к северу от города Сумы в направлении Водолаг", – отмечают в ISW.

15 апреля российский военкор призвал мирных жителей эвакуироваться из города Сумы, поскольку он становится прифронтовым городом и утверждал, что российские войска усилят удары по городу Сумы, поскольку российские войска продолжают наступление в Сумской области.

Отмечается, что на Сумском направлении действуют элементы беспилотников российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Вербное воскресенье российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы. Погибли гражданские люди. При этом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева", сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Сум. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, россияне намеренно хотели убить как можно больше гражданских людей.