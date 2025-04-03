Россияне заявляют о продвижении на Сумщине и Харьковщине

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские войска продвинулись в центре Журавки и близ Басовки (оба к северо-востоку от города Сумы). Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских военкоров.
Иллюстративное фото
Российские источники утверждали, что бои продолжались северо-восточнее города Сумы близ Басовки и Журавки; к югу от Суджи возле Гуево и Плехово; и юго-западнее Суджи у Олешни.
2 апреля оккупанты продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались.
Однако русский источник утверждал, что русские войска продвинулись вблизи Липцев (к северу от Харькова).
Захватчики 1 и 2 апреля проводили наступательные действия к северу от города Харьков вблизи Липцев и к северо-востоку от города Харькову близ Волчанска.
2 апреля русские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но не подтвердили наступление.
Также 1 и 2 апреля российские военнослужащие утверждали, что оккупанты продвинулись к северной окраине Кондрашовки. Военко г утверждал, что русские войска укрепили свои позиции в северной Кондрашовке после захвата опорного пункта у дороги Р79 Купянск-Двуречная к северо-востоку от населенного пункта.
Российский пропагандист заявил, что овраги и балки затрудняют движение россиянам техники в направлении Кондрашовки.
2 апреля русские войска продолжили наступление на Боровском направлении, но не продвинулись.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты почти захватили Разлив и ВСУ могут оказаться в окружении.
Новости