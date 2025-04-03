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Россияне заявляют о продвижении на Сумщине и Харьковщине

Враг продолжает наступать на Сумщине и Харьковщине

сегодня, 07:46
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Недилько Ксения

Российские войска продвинулись в центре Журавки и близ Басовки (оба к северо-востоку от города Сумы). Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских военкоров.

Россияне заявляют о продвижении на Сумщине и Харьковщине

Иллюстративное фото

Российские источники утверждали, что бои продолжались северо-восточнее города Сумы близ Басовки и Журавки; к югу от Суджи возле Гуево и Плехово; и юго-западнее Суджи у Олешни.

2 апреля оккупанты продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались.

Однако русский источник утверждал, что русские войска продвинулись вблизи Липцев (к северу от Харькова).

Захватчики 1 и 2 апреля проводили наступательные действия к северу от города Харьков вблизи Липцев и к северо-востоку от города Харькову близ Волчанска.

"Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, 2 апреля сообщил, что российские войска в течение последних двух недель проводили разведку в рамках мероприятий по возобновлению наступательных действий", – отмечают в ISW .

2 апреля русские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но не подтвердили наступление.

Также 1 и 2 апреля российские военнослужащие утверждали, что оккупанты продвинулись к северной окраине Кондрашовки. Военко г утверждал, что русские войска укрепили свои позиции в северной Кондрашовке после захвата опорного пункта у дороги Р79 Купянск-Двуречная к северо-востоку от населенного пункта.

Российский пропагандист заявил, что овраги и балки затрудняют движение россиянам техники в направлении Кондрашовки.

2 апреля русские войска продолжили наступление на Боровском направлении, но не продвинулись.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты почти захватили Разлив и ВСУ могут оказаться в окружении.



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