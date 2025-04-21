Россияне заявляют о нарушении Украиной Пасхального перемирия: что делается на границе

Российские военкоры утверждают, что 20 апреля украинские войска нарушили Пасхальное перемирие и совершили наступление на северо-западе Белгородской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Отмечается, что 20 апреля российские военкоры заявили, что продолжаются бои у Демидовки и Поповки (оба к северо-западу от города Белгород), и обвинили украинские войска в неудачном наступлении на Поповку в нарушение Пасхального перемирия.

Подразделения российского 204 полка спецназа "Ахмат", как сообщается, действуют на северо-западе Белгородской области.

"Российские военкоры обнародовали противоречивые заявления о якобы нарушении Украиной перемирия на севере Сумской области 20 апреля. Российский военкор утверждал, что украинские войска атаковали неопределенные районы на севере Сумской области 20 апреля, нарушая Пасхальное перемирие, но другой военкор утверждал, что сообщений о боевых действиях вблизи Водолаг (на севере Сум) нет", – отметили в Институте изучения войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сообщении, которое президент Зеленский разместил в своем Telegram-канале, он сослался на последний рапорт главнокомандующего Александра Сырского. Согласно ему, с начала текущих суток российские силы более двух тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Были зафиксированы 67 атаковых действий со стороны РФ, преимущественно на Покровском направлении. Общее количество обстрелов достигло 1355, из которых 713 совершено с применением тяжелого вооружения. Кроме того, оккупанты 673 раза использовали FPV-дроны.

Зеленский подчеркнул, что российская сторона не придерживалась провозглашенного перемирия на ключевых участках фронта, а также не дала ответа на украинское предложение о введении режима полной тишины сроком на 30 дней.