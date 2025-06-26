25 июня российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

Карта боевых действий ISW, скриншот

Российский военкор утверждал, что российские войска достигли автомагистрали H -07 Сумы-Суджа к востоку от Писаревки (к северу от города Сумы), но оккупанты были вынуждены отступить из этого района по неустановленным причинам.

24 и 25 июня российские войска продолжали наступательные операции севернее города Сумы близ Андреевки, Алексеевки и Яблоновки, а также северо-восточнее города Сумы близ Юнаковки. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Хотыни (севернее города Сумы) и Юнаковки.

Сообщается, что подразделения 11-й отдельной воздушно-десантной бригады (НДС) России участвовали в заявленном захвате Яблоновки, а подразделения 83-й отдельной бригады ВДВ, как сообщается, действуют к югу от населенного пункта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты провели наступательные операции к северо-востоку от города Сумы близ Юнаковки. Российский военкор утверждал, что украинские войска контратаковали в неустановленных районах Сумского направления.

Российский военкор утверждал, что Андреевка является "спорной" серой зоной. Другой пропагандист утверждал, что личный состав 83-й отдельной воздушно-десантной бригады России заявил, что российские войска на Сумском направлении используют вездеходы с прицепами для транспортировки запасов, боеприпасов и топлива к позициям на передовой.