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Недилько Ксения
25 июня российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).
Карта боевых действий ISW, скриншот
Российский военкор утверждал, что российские войска достигли автомагистрали H -07 Сумы-Суджа к востоку от Писаревки (к северу от города Сумы), но оккупанты были вынуждены отступить из этого района по неустановленным причинам.
24 и 25 июня российские войска продолжали наступательные операции севернее города Сумы близ Андреевки, Алексеевки и Яблоновки, а также северо-восточнее города Сумы близ Юнаковки. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Хотыни (севернее города Сумы) и Юнаковки.
Сообщается, что подразделения 11-й отдельной воздушно-десантной бригады (НДС) России участвовали в заявленном захвате Яблоновки, а подразделения 83-й отдельной бригады ВДВ, как сообщается, действуют к югу от населенного пункта.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты провели наступательные операции к северо-востоку от города Сумы близ Юнаковки. Российский военкор утверждал, что украинские войска контратаковали в неустановленных районах Сумского направления.
Российский военкор утверждал, что Андреевка является "спорной" серой зоной. Другой пропагандист утверждал, что личный состав 83-й отдельной воздушно-десантной бригады России заявил, что российские войска на Сумском направлении используют вездеходы с прицепами для транспортировки запасов, боеприпасов и топлива к позициям на передовой.