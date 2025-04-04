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Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов

В России заявили о захвате восьми населенных пунктов за неделю

сегодня, 13:54
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Недилько Ксения

Оккупанты заявляют о захвате населенных пунктов Донецкой области и в Запорожье с 29 марта по 4 апреля. Об этом сообщает вражеское Министерство обороны РФ с примечанием "срочно". Оккупацию украинских территорий россияне называют "освобождением".

Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уволили населенные пункты Разлив и Веселое Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенные пункты Щербаки и Лобково Запорожской области.

Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Александрополь (быв. – Розовка) Донецкой Народной Республики", – пишут в Минобороны РФ.

Так выглядит положение на этих направлениях по данным аналитиков проекта DeepState .

Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов - фото 2
Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов - фото 3
Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов - фото 4
Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов - фото 5
Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Торецке продолжается ад. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, передает портал "Комментарии". По его данным, процент контроля Силами Обороны местности минимален.

"Места там мало для маневров. Исключение — район Щербиновки-Леонидовки, где продолжается мобильная оборона. В других местах — оккупант медленно продавливает нашу оборону. Позиций для долговременной обороны осталось откровенно мало. Единственное, что изменилось — цена продвижения для врага еще больше выросла по сравнению с тем, что, по сравнению с тем, что было буквально два месяца назад", — отмечает военкор.

За предыдущие сутки российские войска более 250 раз обстреляли Торецк. На территории громады продолжаются активные бои, там остаются всего 140 человек. В то же время в самом городе — 46 жителей.



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