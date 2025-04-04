Россияне заявили об оккупации сразу шести населенных пунктов

Оккупанты заявляют о захвате населенных пунктов Донецкой области и в Запорожье с 29 марта по 4 апреля. Об этом сообщает вражеское Министерство обороны РФ с примечанием "срочно". Оккупацию украинских территорий россияне называют "освобождением".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уволили населенные пункты Разлив и Веселое Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенные пункты Щербаки и Лобково Запорожской области.

Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Александрополь (быв. – Розовка) Донецкой Народной Республики", – пишут в Минобороны РФ.

Так выглядит положение на этих направлениях по данным аналитиков проекта DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Торецке продолжается ад. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, передает портал "Комментарии". По его данным, процент контроля Силами Обороны местности минимален.

"Места там мало для маневров. Исключение — район Щербиновки-Леонидовки, где продолжается мобильная оборона. В других местах — оккупант медленно продавливает нашу оборону. Позиций для долговременной обороны осталось откровенно мало. Единственное, что изменилось — цена продвижения для врага еще больше выросла по сравнению с тем, что, по сравнению с тем, что было буквально два месяца назад", — отмечает военкор.

За предыдущие сутки российские войска более 250 раз обстреляли Торецк. На территории громады продолжаются активные бои, там остаются всего 140 человек. В то же время в самом городе — 46 жителей.