Россияне заявили об оккупации первого села в Днепропетровской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету и так называемый сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов заявил, что Россия захватила село Дачное на Днепропетровщине. В ВСУ не подтвердили информацию.

В России говорят об оккупации в Днепропетровской области. Фото из открытых источников

Владимир Рогов в комментарии российским СМИ сообщил об оккупации первого населенного пункта в Днепропетровской области, которым, по его словам, стало село Дачное, граничащее с Донецкой областью.

"Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт на Днепропетровщине, где противник был выбит", — заявил Рогов.

Отметим, что, несмотря на заявления Рогова, российское Минобороны не сообщало об оккупации села на Днепропетровщине. Также на этот счет не было комментариев со стороны украинской власти или армии.

В сводках Страткома ВСУ отмечено, что на Торецком направлении враг совершил семь атак, в том числе в районах Дачного, Торецка, Яблоновки. На карте от DeepState село Дачное находится под контролем Украины. Серая зона вплотную приблизилась к границам села, а соответственно и Днепропетровской области.





Россияне приблизились к границам Днепропетровской области. Карта DeepState

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете американского Института изучения войны, указывающего, что российская армия пытается продвинуться и выйти на границу с Днепропетровщиной.

Также "Комментарии" писали, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал о большой колонне россиян из Мариупольско-Бердянской агломерации Донецкой области. По его словам, оккупанты опрокидывают дополнительные силы под Покровск.