Россияне заявили об оккупации населенных пунктов сразу в трех областях

Вражеское Министерство обороны РФ в новой сводке сообщило об оккупации Вооруженными Силами РФ трех населенных пунктов на территории Украины. Захват украинских территорий в Минобороны страны-агрессора называют "освобождением".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Так, в Минобороны РФ заявляют, что российская армия оккупировала Веселовку Сумской области.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", – пишут в российском ведомстве.

Отметим, что на картах проекта DeepState эти населенные пункты находятся в серой зоне или на линии боевого столкновения, однако не отмечены красным (оккупированы).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточную Басовку Сумской области (к северо-востоку от города Сумы). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Российский военкор заявил, что оккупанты захватили позиции у Владимировки (к северу от города Сумы). Российские военкоры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в Олешне и Горнале (юго-западнее Гуева) и что бои продолжаются в Курской области близ Гоголевки и Олешни и на севере Сумской области к северу от города Сумы близ Владимировки и Веселовки и к северо-востоку от города Сумы близ Журавки. Российские военкоры утверждали, что украинские силы контратаковали с Гуева.