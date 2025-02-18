Россияне заявили о высадке на правобережье Херсонщины: в ВСУ ответили

Российские захватчики распространили слухи о захвате населенного пункта Огромное, который находится на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

РФ прорываются на правый берег Днепра. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" заверил, что сообщения противника не соответствуют действительности. По его словам, украинская армия массово уничтожает оккупантов, которые высаживаются на островах в устье Днепра.

"Россияне откровенно врут, что взяли село Огромное на правом берегу Днепра в Херсонской области. На самом деле в последнее время им удается лишь активно гибнуть на островах, потому что острова на Днепре – это последнее, что россияне видят перед смертью. Убитых россиян на остовах валяется немало", — рассказал военный "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.