logo

BTC/USD

96314.21

ETH/USD

2729.46

LTC/USD

137.23

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне заявили о высадке на правобережье Херсонщины: в ВСУ ответили
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне заявили о высадке на правобережье Херсонщины: в ВСУ ответили

В украинской армии опровергли слухи оккупантов

18 февраля 2025, 22:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики распространили слухи о захвате населенного пункта Огромное, который находится на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Россияне заявили о высадке на правобережье Херсонщины: в ВСУ ответили

РФ прорываются на правый берег Днепра. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" заверил, что сообщения противника не соответствуют действительности. По его словам, украинская армия массово уничтожает оккупантов, которые высаживаются на островах в устье Днепра.

"Россияне откровенно врут, что взяли село Огромное на правом берегу Днепра в Херсонской области. На самом деле в последнее время им удается лишь активно гибнуть на островах, потому что острова на Днепре – это последнее, что россияне видят перед смертью. Убитых россиян на остовах валяется немало", — рассказал военный "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/4956
Теги:

Новости

Все новости