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Россияне заявили о «уничтожении» Patriot: что говорят в ВСУ

Patriot был поврежден в ходе противовоздушного боя против группы российских баллистических ракет

сегодня, 20:42 comments1890
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Лиля Воробьева

Российская Федерация заявила о якобы уничтожении дивизиона системы Patriot в Днепропетровской области, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россияне заявили о «уничтожении» Patriot: что говорят в ВСУ

Patriot (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска повредили лишь несколько единиц техники, но не уничтожили их. Подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе.

"Это война, и во время боевых действий повреждения могут получать не только люди, но и техника", — отметил Игнат. Он добавил, что в тот же день система Patriot вела противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет, часть из которых удалось перехватить.

Игнат также отметил изменение тактики применения российской авиации, использующей различные методы разведки — от спутниковых данных и разведывательных дронов до агентурной информации. Российская армия активно использует ракеты "Искандер", располагая информацией о возможном местонахождении украинских систем ПВО, но успешное выполнение боевых задач подразделениями ПВО ВСУ свидетельствует об эффективности их работы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, без чего Украина не сможет победить в войне . Президент Украины Владимир Зеленский во время очередных визитов в США и Европу озвучил, что нужно Украине, чтобы победить в войне. В издании Politico проанализировали, может ли Украина рассчитывать на весомую поддержку от европейских партнеров. Также есть шансы получить помощь по пяти запросам Владимира Зеленского в Европе по оценке издания Politico.



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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.ignat/posts/pfbid037i1SEbVPgfZU18jhbPxBiS4kF3G25WajFTFt1LxiDqq5Yrz7BbEtvqXF6s5krhjHl
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