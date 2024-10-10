Россияне заявили о «уничтожении» Patriot: что говорят в ВСУ

Российская Федерация заявила о якобы уничтожении дивизиона системы Patriot в Днепропетровской области, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Patriot (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска повредили лишь несколько единиц техники, но не уничтожили их. Подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе.

"Это война, и во время боевых действий повреждения могут получать не только люди, но и техника", — отметил Игнат. Он добавил, что в тот же день система Patriot вела противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет, часть из которых удалось перехватить.

Игнат также отметил изменение тактики применения российской авиации, использующей различные методы разведки — от спутниковых данных и разведывательных дронов до агентурной информации. Российская армия активно использует ракеты "Искандер", располагая информацией о возможном местонахождении украинских систем ПВО, но успешное выполнение боевых задач подразделениями ПВО ВСУ свидетельствует об эффективности их работы.

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