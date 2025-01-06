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Россияне заявили о полной оккупации Курахово: что говорят в Украине

В Минобороны России заявили о полном взятии города

сегодня, 13:41
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Недилько Ксения

Оккупанты заявили о новой "победе", а именно – полной оккупации города Курахово на Донетчине. В оккупационном Минобороны РФ заявили, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью оккупировали город Курахово – самый большой населенный пункт в юго-западной части Донецкой области. Россияне называют это "освобождением".

Россияне заявили о полной оккупации Курахово: что говорят в Украине

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долгосрочных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений.

Для обороны города противник стянул большие силы, включающие формирование националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками", – пишут в Минобороны РФ.

Там отмечают, что всего для содержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью более 15 тысяч военнослужащих, а потери составили более 12 тысяч военных (80%).

"Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно усложнило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерийских систем мирного населения Донецка – столицы ДНР.

После взятия Курахово русские войска вышли на оперативное пространство. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", – пишут оккупанты.

Генеральный штаб ВСУ не сообщает об отступлении украинских сил из Курахово. В пресс-службе штаба утверждают, что за минувшие сутки на Кураховском направлении украинские защитники отбили 27 штурмов возле Курахово, Славянки, Петропавловки и Дачного.

В последний раз (по состоянию на 13:39 6 января) аналитики проекта DeepState фиксировали российские продвижения в Курахово по итогам 4 января. Согласно карте от OSINT-исследователей, уже тогда Курахово было практически полностью оккупировано, однако ВСУ удавалось удерживать позиции на западной и юго-западной окраинах города.



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