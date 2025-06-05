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Россияне заявили, что ударили по резервной бригаде ВСУ в Донецкой области

По данным росСМИ, потери ВСУ составили около 40 человек погибшими и ранеными

сегодня, 08:14 comments1235
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Недилько Ксения

Взвод 141-й пехотной бригады ВСУ, переброшенной на южнодонецкое направление как резерв, якобы уничтожен ударом ФАБ в населенном пункте Мирное в Донецкой области. Об этом сообщили в прокремлевском агентстве ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Причем российские журналисты опубликовали видео, как это было.

Россияне заявили, что ударили по резервной бригаде ВСУ в Донецкой области

Скриншот из видео

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в результате ударов по расположению бригады украинская армия потеряла погибшими и ранеными около 40 человек.

"В Мирном был нанесен удар ФАБ по расположению 141-й бригады. Результатом этих ударов стали 25 погибших и 15 раненых украинских военнослужащих", — сообщили в силовых структурах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории Полтавской области. Перед этим была объявлена ​​воздушная тревога в связи с пусками баллистики с северного направления, а в Полтаве раздался взрыв около 13:47.

По данным пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, "прилет" баллистики произошел по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать наихудшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, на момент удара находившихся на полигоне, выполняя учебные задания", – отметили там. Тем не менее, в Сухопутных войсках сообщили о раненых.



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