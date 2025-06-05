Россияне заявили, что ударили по резервной бригаде ВСУ в Донецкой области

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Недилько Ксения
Взвод 141-й пехотной бригады ВСУ, переброшенной на южнодонецкое направление как резерв, якобы уничтожен ударом ФАБ в населенном пункте Мирное в Донецкой области. Об этом сообщили в прокремлевском агентстве ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Причем российские журналисты опубликовали видео, как это было.
Скриншот из видео
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в результате ударов по расположению бригады украинская армия потеряла погибшими и ранеными около 40 человек.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории Полтавской области. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с пусками баллистики с северного направления, а в Полтаве раздался взрыв около 13:47.
По данным пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, "прилет" баллистики произошел по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области.
"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать наихудшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, на момент удара находившихся на полигоне, выполняя учебные задания", – отметили там. Тем не менее, в Сухопутных войсках сообщили о раненых.
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