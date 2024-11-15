Россияне завербовали подполковника ВСУ: он работал на врага с начала войны

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Командующего ССО задержали "расконсервированного" агента российской военной разведки (более известной как гру).

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российской гру и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения вражеской задачи "Крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами – на временно захваченной части территории на юге Украины.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержали его.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой России через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили совместно со следователями Одесского управления СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

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