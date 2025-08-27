Россияне зашли в еще одну область Украины: какая сейчас там ситуация

Рубрики
Российские войска сумели продвинуться на территории Днепропетровской области и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются интенсивные бои. Об этом сообщил в комментарии Укринформу спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.
Наступление РФ (фото из открытых источников)
По словам Трегубова, противник теперь пытается действовать не только в окрестностях, но и заходит непосредственно внутрь населенных пунктов.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины принимают меры по уменьшению риска новых атак: уничтожают вражеские силы и усиливают оборону за счет дополнительного личного состава и применения беспилотников.
Основной проблемой, по словам спикера ОСУВ "Днепр", являются значительные ресурсы российских войск, которые накопили большое количество личного состава и отправляют его на фронт небольшими группами.
Такие подразделения враг применяет для поиска слабых мест между украинскими позициями, а также активно использует артиллерию и дроны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в районе Новопавловского направления уже более месяца продолжается активное продвижение вражеских сил, что, по словам Павла Лакийчука, руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21", обусловлено особенностями рельефа и нехваткой личного состава в украинских подразделениях.
Хотя это направление считается второстепенным, в отличие от северной части Донбасса, где сосредоточены основные силы обеих сторон, именно здесь противнику удалось продвинуться больше всего. По словам Лакийчука, российские войска уже почти достигли границ с Днепропетровской областью.