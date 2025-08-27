Россияне зашли в еще одну область Украины: какая сейчас там ситуация

Российские войска сумели продвинуться на территории Днепропетровской области и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются интенсивные бои. Об этом сообщил в комментарии Укринформу спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

"Там (села Запорожское и Новогеоргиевка — ред.) еще продолжаются бои, но, если коротко, вчера россияне зашли двумя небольшими группами: одна — восемь, вторая — пятнадцать человек, и пытались закрепиться, вести бои. Их пытались оттуда выбить, и, похоже, за них, похоже, захотят, хотя, заметил, хотя, похоже, за попытку оттуда выбить, и" он.

По словам Трегубова, противник теперь пытается действовать не только в окрестностях, но и заходит непосредственно внутрь населенных пунктов.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины принимают меры по уменьшению риска новых атак: уничтожают вражеские силы и усиливают оборону за счет дополнительного личного состава и применения беспилотников.

Основной проблемой, по словам спикера ОСУВ "Днепр", являются значительные ресурсы российских войск, которые накопили большое количество личного состава и отправляют его на фронт небольшими группами.

"Нужно понимать, что сейчас у них стабильная численность одной мобильной группы составляет пять человек. Но может быть так, что, например, на одном полигоне готовят 170 таких небольших групп. То есть, они по пять, но их 170", — пояснил Трегубов.

Такие подразделения враг применяет для поиска слабых мест между украинскими позициями, а также активно использует артиллерию и дроны.

"В этой ситуации россияне пытаются этими группами даже не брать опорники, а обходить их и уже за ними объединяться. Подобная тактика применялась на Покровском направлении, и сейчас они пытаются делать то же на Новопавловском, пользуясь преимуществом в большом количестве личного состава", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в районе Новопавловского направления уже более месяца продолжается активное продвижение вражеских сил, что, по словам Павла Лакийчука, руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21", обусловлено особенностями рельефа и нехваткой личного состава в украинских подразделениях.

Хотя это направление считается второстепенным, в отличие от северной части Донбасса, где сосредоточены основные силы обеих сторон, именно здесь противнику удалось продвинуться больше всего. По словам Лакийчука, российские войска уже почти достигли границ с Днепропетровской областью.

