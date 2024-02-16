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Россияне запускают по Украине баллистику из КНДР. Сколько ракет уже было выпущено

С 30 декабря по 7 февраля россияне запустили по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из Северной Кореи, об этом со ссылкой на генпрокурора Андрея Костина, сообщает Reuters

сегодня, 19:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Андрей Костин, Россия нанесла по Украине 12 ударов баллистическими ракетами из КНДР. "Прилеты" были зафиксированы в семи областях.

Россияне запускают по Украине баллистику из КНДР. Сколько ракет уже было выпущено

Ракеты из КНДР

По словам Костина, именно северокорейскими ракетами было убито по меньшей мере 14 мирных жителей, еще более 70 получили ранения.

При этом генпрокурор подчеркнул, что баллистические ракеты из Северной Кореи не отличаются точностью. По его словам, из 24 ракет в цель попали только две.

Как сообщает Reuters , наиболее вероятно российские захватчики используют баллистическую ракету КН-23/24, производства КНДР. Предварительный анализ показал, что у нее фугасная боевая часть мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. При этом эксперты не исключают возможное использование комбинированной боевой части. Максимальная дальность пуска ракеты – до 650 км.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия уже наносила удары по территории Украины баллистическими ракетами, которые РФ завезла из Северной Кореи. Об этом на брифинге рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По словам представителя администрации Джо Байдена, российские войска запускали по Украине северокорейские баллистические ракеты 30 декабря и 2 января. По информации издания The Wall Street Journal, за последние недели Россия получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет. Джон Кирби рассказал, что США намерены сделать средства ПВО приоритетом в списке поставок вооружения для Украины.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что Москва намерена приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность российских войск поражать инфраструктуру Украины. Отмечается, что США обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении у Ирана баллистических ракет малой дальности активно продвигаются. Снабжение иранских ракет может состояться уже этой весной, если переговоры о закупке продолжатся.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-says-russia-has-fired-least-24-north-korean-ballistic-missiles-ukraine-2024-02-16/
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