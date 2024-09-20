Россияне заминировали дамбу в Белгородской области: какая причина

Российские войска активно минируют гидросооружения общего и специального назначения в Белгородской области, утверждает спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев. По его словам, россияне заминировали дамбу в Белгородской области.



Дамба в Белгородской области. Фото: ОТГ "Харьков"

Полковник Виталий Саранцев заявил, что российские войска в приграничных областях строят не только фортификационные сооружения, но и активно закладывают взрывчатку, в том числе и на дамбах. По его словам, россияне таким образом преследуют две цели.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее – если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины", – считает Саранцев.

Еще одной версией полковник считает осуществление очередной провокации России.

"Можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", — сказал Саранцев.

Спикер группировки "Харьков" отметил, что подрыв дамбы на территории РФ может привести к увеличению мобилизационного ресурса России, а также использован кремлевскими властями, как еще один способ отвлечь население от внутренних проблем режима Путина. По словам Саранцева, подрыв дамбы может повлечь за собой экологические катастрофы, в том числе масштабные наводнения и затопления населенных пунктов России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прорыв дамбы у России вымывает целые села.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на информацию о повышении радиации вблизи российской границы.



