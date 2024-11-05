Россияне захватывают населенные пункты: враг все ближе подходит к новой области

Российские войска продолжают свое наступление в Донецкой области, приближаясь к границе с Днепропетровщиной, сообщил Юлиан Репке, эксперт BILD по анализу открытых данных, в своем сообщении в X (Twitter). По его информации, россияне сейчас находятся в 21 километре от границы с Днепропетровской областью и предпринимают попытки продвижения к западу от города Селидово, в частности атакуют село Петровка и уже взяли под контроль Григоровку.

Наступление РФ на Днепропетровскую область (фото из открытых источников)

"Они приближаются с западного направления от Селидового, осталось 21 км к Днепропетровской области", — отметил Репке.

Младший сержант и командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов прокомментировал ситуацию, подчеркивая, что расстояние до Днепропетровщины стало своеобразным индикатором положения дел на фронте. Он поделился, что после того как вспомнил о приближении фронта к границе области, жители Днепра начали подготовку и связывались с родными на передовой, чтобы получить актуальные новости.

"Люди быстро забывают о войне. Информация в открытом доступе не вызывает особого интереса, пока ее не представить в понятном виде", — отметил Бунятов, отмечая важность напоминания о реальной ситуации на фронте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Стерненко рассказал о ситуации на фронте . Российские войска уже почти вплотную приблизились к Днепропетровской области — всего 20 километров отделяют их от границ региона. По словам Сергея Стерненко, враг активно продвигается в сторону трассы на Курахово. Если им удастся сохранить темпы, украинским войскам придется пересмотреть стратегию во избежание оцепления, а это означает возможное отступление.