В ночь на 1 июня стало известно о новом продвижении российских войск в приграничной зоне Сумской области. По данным аналитического ресурса Deep State, под контроль оккупантов перешло село Владимировка, которое находится в километре от государственной границы с Россией.

Россияне захватили новый населенный пункт в Сумской области

Аналитики Deep State не раз предупреждали о наращивании враждебной активности на северном направлении. По их данным, российские войска приблизились вплотную к пограничному селу Юнаковка, а в "серой зоне" остаются Водологи и Константиновка. Также по данным аналитического ресурса, Россия оккупировала Владимировку в Сумской области.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Владимировку", — пишет Deep State.

Село Владимировка находится в составе Хотинского общества и до последнего времени оставалось под контролем Украины. По последней переписи, в нем проживало около 150 человек. Несмотря на небольшие размеры, географическое положение Владимировки делает ее важной точкой, ведь оно фактически граничит с Курской областью России. Именно такая близость к границе делает территорию уязвимой к внезапным атакам и рейдам. Если России удастся закрепиться на высотах поблизости, это создаст угрозу Сумам. В частности, может появиться возможность точечных атак FPV-дрон по объектам в городе.

Россия оккупировала Владимировку в Сумской области — Deep State

В связи с активизацией боевых действий в Сумской области Украина объявила обязательную эвакуацию из приграничных районов. На сегодняшний день эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах Сумской области. Зоны отселения охватывают территории, которые могут оказаться под прямым обстрелом или использовать враг для дальнейшего наступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабной обязательной эвакуации в Сумской области. Где уже опасно оставаться.

Также "Комментарии" писали о том, что не так с обороной на Сумщине.