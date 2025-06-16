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Россияне захватили новые позиции в Харьковской области: что известно

Российская армия продолжает переправляться через Оскол на Харьковщине

сегодня, 08:42
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Недилько Ксения

15 июня российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не добились.

Россияне захватили новые позиции в Харьковской области: что известно

Иллюстративное фото

14 и 15 июня российские войска продолжали наступление севернее Харькова близ Липцев и северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Старицы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

Однако отмечается, что российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись юго-западнее Красного Первого (к северу от Купянска) и, вероятно, захватили дополнительные позиции на западном (правом) берегу реки Оскол", – отмечают в ISW.

14 и 15 июня российские войска продолжали наступательные операции к северу от Купянска вблизи Каменки, Красного Первого, Кондрашовки и Голубовки, а также к востоку от Купянска вблизи Петропавловки.

Представитель украинской артиллерийской бригады, действующей на Купянском направлении, 14 июня заявил, что украинские войска препятствуют российским войскам устанавливать временные переправы и перевозить тяжелую технику и бронетехнику через реку Оскол. Спикер отметил, что оккупанты перебрасывают некоторые мотоциклы через реку Оскол на надувных понтонных лодках.

Также 15 июня русские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

14 и 15 июня российские войска продолжали наступление на север от Боровой в направлении Новоплатоновки, северо-восточнее Боровой вблизи Загрызового и Новой Кругляковки, а также юго-восточнее Боровой вблизи Новоегоровки и в направлении Ольговки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты имеют продвижение на Сумщине.



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