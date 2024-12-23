Россияне захватили населенный пункт, который уже был в оккупации

Российское оккупационное Минобороны заявило об оккупации села Сторожевое Великоновоселковской громады в Донецкой области. Село уже было оккупировано с марта 2022 года и освобождено нашими военными в июне 2023 года.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Сейчас же в районе Великой Новоселки бойцы ВСУ держат оборону. Об этом заявил Богдан Петренко, начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады, и эфир КИЕВ

По его словам, цель оккупантов — контроль над путями снабжения.

Он отмечает, что в оцепленной, согласно данным DeepState, Макаровке до сих пор находятся украинские военные, которые продолжают защиту территории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты захватили населенный пункт Солнцевка в Донецкой области и село Лозовая Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", – написали оккупанты.

Также "Комментарии" писали, что Макаровка к югу от Великой Новоселки в полном окружении, об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он выразил надежду, что эта проблема будет оперативно решаться.

"Надеюсь высшие умы как-то планируют разрешать эту ситуацию", — отметил военный.

"На севере от городка события разворачиваются таким образом, что там были перерезаны все коммуникации с "большой землей". В районе Нескучного враг пытается выйти на гуляйпольскую трассу, что в случае успеха оформит оперативное оцепление гарнизона Великой Новоселки", — подчеркнул Мирошников.