Россияне захватили и изучают серьезное британское оружие: что известно

Россия смогла получить боеголовку британской крылатой ракеты Storm Shadow и сейчас изучает ее. Как сообщает The Times, российское государственное агентство "РИА Новости" опубликовало видео, на котором якобы видно, как инженер осматривает невредимую боеголовку и описывает ее на камеру.

Крылатая ракета Storm Shadow (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что невредимая боеголовка могла быть получена из ракеты, вышедшей из строя или сбитой.

На видео российский военный инженер, указывая на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, утверждает, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow, также известная под французским названием Scalp.

"Верхняя часть — это колпачок, затем первичный заряд, а затем основная боеголовка. Это необходимо для первичного пробивания препятствия", — сказал он, добавляя: "Благодаря эффекту кумулятивного заряда в ней образуются отверстия, в которые проникает инерционная боеголовка, и происходит взрыв" .

По словам "РИА Новости", "изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры по защите от такого оружия, включая создание укрытий с необходимыми характеристиками".

Ранее заместитель командующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что РФ работает над "немедленной разработкой методов и адаптацией систем ПВО для противодействия ракетным ударам противника, поскольку украинские вооруженные силы все чаще используют современное ракетное оружие производства стран НАТО".

В качестве примера он привел ракету Storm Shadow, отметив, что они "способны тайком приближаться к цели на минимальной высоте с маневром обхода местности и выполнять точное мероприятие на цель, корректируя свою траекторию через спутниковую навигационную систему США и их союзников".

Storm Shadow – это крылатая ракета, запускаемая с самолета, впервые использованная в боевых действиях во время вторжения в Ирак в 2003 году. Она имеет дальность более 250 км и многоступенчатую боеголовку.

Британия передала эти ракеты Украине в мае прошлого года, с тех пор они использовались в нескольких крупных ударах по российским войскам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая первая цель для ракет Storm Shadow и Scalp на территории РФ. Великобритания и Франция подтвердили, что разрешили Украине использовать свои ракеты Storm Shadow и Scalp для ударов по объектам на территории РФ.