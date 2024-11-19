Россияне за долги могут отправляться на войну против Украины

Государственная дума России в ближайшее время должна принять закон, который позволит списывать долги тем россиянам, которые подписали контракт на участие в так называемой "сво". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Законопроект, принятый в первом чтении 29 октября, предусматривает возможность списания до 10 млн рублей долга тем гражданам или их родственникам, которые подпишут контракт с минобороны России после 1 декабря этого года.

Условием списания долгов есть наличие судебного решения о взыскании долга или открытии исполнительного производства.

"Таким образом, кремль фактически не оставляет выбора тем россиянам, чьи семьи попали в долговую кабалу. Либо у них в счет долга отбирают все имущество, либо они вынуждены идти на войну против Украины. По сути это означает появление в России "долговой мобилизации".

По официальным данным федеральной службы судебных приставов России, только в этом году в стране открыто более 10 млн исполнительных производств по взысканию долгов. Этими людьми власти России планируют компенсировать большие человеческие потери, которые армия России несет в Украине.

Эта инициатива еще раз доказывает, что все заявления ru-пропаганды о "минимальных потерях" не соответствуют действительности. На третьем году войны кремль испытывает большие проблемы с пополнением войска и вынужден искать способы скрытой мобилизации", – отмечают в ЦПД.

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