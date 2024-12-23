Россияне взяли в полное окружение Макаровку: что просят военные от командования

Макаровка к югу от Великой Новоселки в полном окружении, об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он выразил надежду, что эта проблема будет оперативно решаться.

Бои в Донецкой области

"Надеюсь высшие умы как-то планируют разрешать эту ситуацию", — отметил военный.

В свою очередь военкор Богдан Мирошников в Телеграмме отметил, что Великая Новоселка продолжает "сыпаться".

"На севере от городка события разворачиваются таким образом, что там были перерезаны все коммуникации с "большой землей". В районе Нескучного враг пытается выйти на гуляйпольскую трассу, что в случае успеха оформит оперативное оцепление гарнизона Большой Новоселки", — подчеркнул Мирошников.

Кроме того, как сообщил "Алекс", наблюдается тяжелая обстановка на Тернах. По его словам, населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления без преувеличений.

"За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали пид*ры КАБами, держаться в нем фактически негде, пид*ры пытаются запихивать пехоту во все щели как в прямом, так и в переносном смысле. Честно говоря, прогноз не сильно утешителен, парни будут держать пока есть возможность, будем видеть", — отметил "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам военного Николая Мельника, битва за Курахово уже проиграна. Военный подчеркнул, что полтора месяца назад он предупреждал о необходимости отвода украинских сил из успеновского кармана и о важности усиления обороны Константинопольского направления, потому что именно туда будет направлен главный удар.



