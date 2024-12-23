logo

BTC/USD

95750.66

ETH/USD

3335.91

LTC/USD

102.44

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне взяли в полное окружение Макаровку: что просят военные от командования
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне взяли в полное окружение Макаровку: что просят военные от командования

Ситуация вблизи Великой Новоселки складывается не в пользу Сил обороны

сегодня, 11:25 comments2358
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Макаровка к югу от Великой Новоселки в полном окружении, об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он выразил надежду, что эта проблема будет оперативно решаться.

Россияне взяли в полное окружение Макаровку: что просят военные от командования

Бои в Донецкой области

"Надеюсь высшие умы как-то планируют разрешать эту ситуацию", — отметил военный.

В свою очередь военкор Богдан Мирошников в Телеграмме отметил, что Великая Новоселка продолжает "сыпаться".

"На севере от городка события разворачиваются таким образом, что там были перерезаны все коммуникации с "большой землей". В районе Нескучного враг пытается выйти на гуляйпольскую трассу, что в случае успеха оформит оперативное оцепление гарнизона Большой Новоселки", — подчеркнул Мирошников.

Кроме того, как сообщил "Алекс", наблюдается тяжелая обстановка на Тернах. По его словам, населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления без преувеличений.

"За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали пид*ры КАБами, держаться в нем фактически негде, пид*ры пытаются запихивать пехоту во все щели как в прямом, так и в переносном смысле. Честно говоря, прогноз не сильно утешителен, парни будут держать пока есть возможность, будем видеть", — отметил "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам военного Николая Мельника, битва за Курахово уже проиграна. Военный подчеркнул, что полтора месяца назад он предупреждал о необходимости отвода украинских сил из успеновского кармана и о важности усиления обороны Константинопольского направления, потому что именно туда будет направлен главный удар.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/4521
Теги:

Новости

Все новости