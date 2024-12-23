Россияне взяли в полное окружение Макаровку: что просят военные от командования

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Макаровка к югу от Великой Новоселки в полном окружении, об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он выразил надежду, что эта проблема будет оперативно решаться.
Бои в Донецкой области
В свою очередь военкор Богдан Мирошников в Телеграмме отметил, что Великая Новоселка продолжает "сыпаться".
Кроме того, как сообщил "Алекс", наблюдается тяжелая обстановка на Тернах. По его словам, населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления без преувеличений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам военного Николая Мельника, битва за Курахово уже проиграна. Военный подчеркнул, что полтора месяца назад он предупреждал о необходимости отвода украинских сил из успеновского кармана и о важности усиления обороны Константинопольского направления, потому что именно туда будет направлен главный удар.
Новости