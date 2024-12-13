Семьи, лишившиеся жилья на оккупированных территориях попадают в Беларусь. Оккупанты вывозят украинцев вроде бы на оздоровление. В Центре национального сопротивления рассказали об очередных решениях оккупантов против украинцев.

Фото портал "Комментарии"

По данным Центра, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает содействовать Кремлю в оккупации Украины.

“В частности, россияне вывозят семьи, которых сами же лишили жилья, на “оздоровление” в Беларусь. Организатором является местный агент Москвы Алексей Талай, курирует этот процесс российская церковь”, — сообщили в Центре.

С временно оккупированных территорий семьи вывозят в Могилевскую область, в санаторий "Дубровенка". В Центре отмечают, что во время такого "отдыха" с семьями работают лекторы и рассказывают им "правильную" информацию. Также членам семей организуют посещение пропагандистских мероприятий.

Россияне на оккупированных территориях продолжают противоправную деятельность. Очередным фактом фактического уничтожения Крыма, как рассказал портал "Комментарии", является ситуация с легендарным детским лагерем в Крыму. Его оккупанты превратили в базу сбора помощи для российских военных. Фактически, детей, отдыхающих в Артеке заставляют заниматься волонтерством в поддержку так называемой "СВО".

Отметим, что такие волонтерские акции местные коллаборанты проводят регулярно. К тому же практика привлечения населения к поддержке армии России очень распространена на временно оккупированных территориях Украины. Россияне разными средствами пытаются воспитать на оккупированных территориях лояльное к себе население.