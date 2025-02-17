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Россияне выводят из строя собственную технику, чтобы не воевать

«АТЕШ» вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов

17 февраля 2025, 07:28
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Недилько Ксения

Агент партизанского движения "АТЕШ" среди военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 ВКС РФ) провел диверсию, выведя из строя комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит". Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно сбежал. Роковую неисправность обнаружили только на третий день. Агент уже находится в безопасности, отмечают в "АТЕШ".

Россияне выводят из строя собственную технику, чтобы не воевать

Иллюстративное фото

"Командование части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают их военнослужащие", – отмечают в АТЕШ.

"Лорандит" – малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгирования и подавления сигналов. Он принят на вооружение в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн. рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.

Россияне выводят из строя собственную технику, чтобы не воевать - фото 2
Россияне выводят из строя собственную технику, чтобы не воевать - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Минобороны РФ сообщали, что якобы ВСУ убили всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: это очередная наглая ложь, целью которой является обвинение Украины в несуществующих преступлениях. Силы обороны Украины, в отличие от России, не воюют с гражданскими. Этот вброс – продолжение российского фейка о том, что "на Курщине украинские военные убили 22 гражданских, а восьмерых женщин изнасиловали".

Силы обороны Украины соблюдают нормы международного права и об отношении к гражданским рассказала даже омбудсмен РФ Москалькова: "Возвращая жителей Курщины с оккупированной территории, украинские военные вывезли их в Сумы, а оттуда через Беларусь их забрали в Россию. Люди рассказывали, как украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним".



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