Агент партизанского движения "АТЕШ" среди военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 ВКС РФ) провел диверсию, выведя из строя комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит". Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно сбежал. Роковую неисправность обнаружили только на третий день. Агент уже находится в безопасности, отмечают в "АТЕШ".

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"Командование части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают их военнослужащие", – отмечают в АТЕШ.

"Лорандит" – малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгирования и подавления сигналов. Он принят на вооружение в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн. рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Минобороны РФ сообщали, что якобы ВСУ убили всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: это очередная наглая ложь, целью которой является обвинение Украины в несуществующих преступлениях. Силы обороны Украины, в отличие от России, не воюют с гражданскими. Этот вброс – продолжение российского фейка о том, что "на Курщине украинские военные убили 22 гражданских, а восьмерых женщин изнасиловали".

Силы обороны Украины соблюдают нормы международного права и об отношении к гражданским рассказала даже омбудсмен РФ Москалькова: "Возвращая жителей Курщины с оккупированной территории, украинские военные вывезли их в Сумы, а оттуда через Беларусь их забрали в Россию. Люди рассказывали, как украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним".