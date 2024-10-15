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Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые

В городе прозвучало не менее семи взрывов

сегодня, 08:10
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Недилько Ксения

Ночью, 15 октября, около 02:30, враг атаковал город Николаев, предварительно ракетами типа С-300. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото

В городе около 2:30 прозвучала серия взрывов. После этого была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики.

Повторные взрывы были слышны в 02:33, еще серия взрывов раздалась в 02:37.

Канал Воздушных сил сообщал об угрозе применения баллистического вооружения, а впоследствии о скоростных целях на Николаев.

По данным главы ОВА, поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.

Суспильное опубликовало фото последствий ночной атаки на город.

Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 2
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 3
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 4
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 5
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 6
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 7


По данным ГСЧС Украины, в одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, уже ликвидированные на площадях 30 и 400 кв. м.

Кроме того, в другом районе горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 кв. м. Идет ликвидация.

Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 8
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 9
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 10
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 11
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 12
Россияне выпустили ракеты по Николаеву: есть погибшие и раненые - фото 13

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Волыни начальника отдела пограничного отряда посадили на 15 лет: что он совершил

По материалам Службы безопасности и Госпогранслужбы реальный срок заключения получил действующий на Волыни российский агент. Речь идет о 40-летнем помощнике начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала фсб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра Службы безопасности Украины.

По инструкции российской спецслужбы агент собирал информацию о пунктах базирования, маршрутах движения и имеющемся вооружении Сил обороны, вовлеченных в защиту региона. Больше всего оккупантов интересовали локации укрепрайонов и ориентировочное количество личного состава украинских войск на оборонных линиях. Контрразведчики СБУ задержали предателя в июне этого года и установили его российского куратора. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ Алексей Добрицкий, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске. По материалам Службы безопасности суд назначил "кроту" 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением воинского звания. Фото – по ссылке.



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