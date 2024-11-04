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Россияне выходят на секретные позиции: ситуация в важном городе на Донбассе напряжена

ВСУ пытаются останавливать врага и атаковать созданные оккупантами группы.

сегодня, 21:45
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Лиля Воробьева

В районе Часового Яра в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются преодолеть микрорайон Канал, используя малые штурмовые группы. Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Россияне выходят на секретные позиции: ситуация в важном городе на Донбассе напряжена

Ситуация во Часовом Яру (фото из открытых источников)

Бобовникова отметила, что российские силы обустроили секретные позиции, где накапливают личный состав для дальнейших атак, однако вооруженные силы Украины постоянно препятствуют попыткам врага перейти канал.

"Каждую ночь противник заводит дополнительные силы, снабжает боеприпасами, готовит технику и концентрируется на формировании ДРГ, которые располагаются на скрытых позициях. В частности, небольшие группы по 1-3 человека прячутся в укрытиях, например, в подвалах, пока не накопят достаточно сил для наступления". . Такова их тактика", — объяснила Бобовникова.

Украинские военные постоянно отслеживают и останавливают продвижение врага, используя дроны для мониторинга. По словам пресс-секретаря, группы российских войск рано или поздно оказываются, поскольку они вынуждены коммуникировать между собой с помощью раций, фиксируемых украинским РЭБ, или получать поддержку с воздуха.

"Эти группы оказываются, потому что они не могут обойтись без активности: используют рации, а их дроны сбрасывают им воду или другие вещи. Это помогает нам их обнаруживать", — подытожила представительница ОТУ "Луганск".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ одержала важную победу и пойдет дальше . Европа упустила возможность подготовиться к войне с Россией, которую дала ей Украина, и теперь РФ попытается использовать шанс разрушить НАТО из-за методов гибридной войны. Об этом пишет старший научный сотрудник и старший советник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас.



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