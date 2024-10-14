Россияне выбрали цель на Запорожском направлении: может ли быть прорыв фронта

Директор компании Defense Express Сергей Згурец сообщил об усилении боевых действий в районе Угледара в Запорожском направлении. Об этом он сказал, в частности, в эфире телеканала Эспрессо.

Запорожье

По его словам, сейчас наблюдается несколько направлений, где противник пытается прорвать украинскую оборону. Если посмотреть на сводку от DeepState и Генштаба ВСУ, видно, что противник активизировался у Временного Яра, на Лиманском направлении, а также пытается действовать от захваченного Угледара. В частности, говорит Згурец, есть два основных направления: в сторону Курахового и западнее — в сторону Золотой Нивы. Сейчас в Запорожском направлении, где Угледар является стратегическим узлом для Донбасского и Запорожского фронтов, боевые действия значительно активизировались.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время не хватает информации для утверждений о серьезном продвижении врага на Запорожском фронте. Однако упоминаются населенные пункты, где, вероятно, могут возникнуть предпосылки для продвижения противника в направлении Великой Новоселки.

"Помним, что в Курскую область перекидывали значительное количество сил захватчика из Запорожского направления, поэтому действия врага могут быть зондирующими. Сейчас на текущий момент трудно сделать выводы, что именно происходит, и действительно ли там параллельно противник накапливает силы. Повторю, что захват Большой Новоселки для противника может быть следующей целью", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запорожье имеет важное значение для российских кафиров из-за его стратегического и логистического расположения. Враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.



