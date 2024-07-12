Россияне всегда выигрывают ближние бои: военный шокировал причинами успехов армии врага

Правда в том, говорит военный Игорь Луценко, что россияне и дальше массово продолжают идти воевать против Украины, а российское общество готово испытывать экономические трудности. А все потому, говорит военный, что в близких боях они все время выигрывают.

Оккупанты

"По-моему, россиян вдохновляют именно их победы в близких боях. Это ближе к спорту, чем к войне, но в том-то и смысле спорта, чтобы проявить определенные силы наций в стандартных условиях. Они гордятся тем, что не числятся с потерями в ближних боях. Потому что в этом спорте у них зачет командный, а не индивидуальный. И когда российские команды проявляют готовность умереть, и это приводит к ежедневному результату, а именно потере украинцами позиций, то это их вдохновляет, вдохновляет всю их нацию", — заявил Луценко.

По его словам, близкое сражение — это бой характеров, это наибольшей на войне мерой бой людей, а не техники/стратегии/тактики. Это бой, где индустриальная сущность нынешней войны отступает, дает место духу и россияне считают, что они выиграют в этом духовном поединке.

"Поэтому они радуются этой войне и, в общем, довольны ею. Несмотря на то, что РФ в эти годы деградирует, но она чувствует, что к ней продолжают тянуться некоторые другие страны", — говорит Луценко.

По его словам, россияне даже, если не будут чем воевать, все равно будут продолжать штурмы. И будут штурмовать до тех пор, говорит Луценко, пока будут видеть, что способны выигрывать эти ближние бои любой ценой.

"Я с самого начала полномасштабки вижу – как только россияне заходят в посадку, как только зацепляются за край города – дела плохи. Не надо быть прогнозистом, чтобы в таких ситуациях дальше прогнозировать, что будет с посадками и селами или городами", — отметил военный.

По его словам, выбивать россиян с их позиций могут в большинстве своем лишь очень натренированные и хорошо оснащенные подразделения, способные воевать существующим оружием в ближних боях с хорошим соотношением потерь.

"Нам нужно, чтобы "обычные" подразделения выигрывали близкие бои. Это вопрос политики и психологии. Тогда мы сломаем волю россиян. Что для этого нужно? Условно, 5 разработок. Они уже есть, их нужно только немного допилить. За государственные средства, за государственное содействие! Сконцентрировать на этом ресурс государства. И дальше создать на базе них в составе каждого бата на нуле подразделения ближнего боя. Где будут эти технологические решения, доступные обычным, мобилизованным солдатам. Мы должны сделать так, чтобы россияне от нас убегали. Тогда это будет перелом – а до того мира не будет", — заявил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" неоднократно рассказывал, что россияне на фронте применяют тактику так называемых "мясных штурмов".



