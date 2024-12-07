Россияне все чаще попадают в плен: в чем причина

В последнее время на Покровском и Кураховском направлениях российские захватчики все чаще попадают в плен к украинским защитникам, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ не прекращает наступления. Фото из открытых источников

"За п оследнюю неделю на Покровском и Кураховском направлениях бойцы ВСУ взяли в плен около 20 россиян. И это только в нескольких бригадах, о результатах которых мне известно", – рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ отметил, что у российской "тактики скорых заскоков" у тыл украинских военнослужащих есть очевидные недостатки.

"Если задумка россиян не удается, всех штурмовиков "обнуляют" или берут в плен. У россиян почти нет шансов отойти. Такие "заскоки" сейчас — основная тактика россиян. Именно поэтому обменный фонд активно растет", – сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.