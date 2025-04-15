Россияне возобновили массированные атаки на бронетехнике: что это значит

Российская армия после небольшой паузы возобновила массированные атаки на бронетехнике. Такую информацию сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, передает портал "Комментарии".

Россияне меняют тактику на фронте

По его данным, уже вчера на Новопаловском направлении находилось более 20 единиц бронетехники.

"Техники у них достаточно, нужно это признать. Они просто сменили тактику, причем довольно давно. Они предпочитают малые пехотные группы, которые инфильтрируются в наши порядки и ведут круговую оборону в ожидании свежих групп", – отмечает военкор.

Он сообщил, что россияне технику хранят и применяют минимально.

"Когда им нужно на каком-то участке "добить" нашу оборону, плотно прикрытую, тут в ход и идет броня. Это как было в Марьинке или под Авдеевкой в 2023-24 годах, когда за раз оккупант мог задействовать 50 единиц бронетехники. И это давало свои результаты, хотя и по соотношению затраченных ресурсов к продвижению было совсем отрицательным. Сейчас они могут миксовать массированные атаки пехотными группами с броней. И чем ближе будет к их "дедлайнам" – тем шире будет применение", – добавляет Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска 14 апреля продолжали наступательные действия на Сумском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

13 и 14 апреля российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Сум вблизи международной границы в Журавке и к северо-востоку от Сум вблизи Локни, Басовки и Веселовки. Российская государственная телевизионная программа "Известия" утверждала, что российские войска занимают 70 квадратных километров Сумской области, хотя ISW собрал лишь доказательства, чтобы оценить, что российские войска занимают 43,61 квадратных километров в Сумской области.