Россияне вновь прорываются вперед на фронте: в США раскрыли детали

Российские оккупационные войска продвинулись на отдельных участках фронта, в частности на севере Сумской области, в направлении города Лиман Донецкой области, а также в Покровском районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Наступление России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что геолокационно удалось подтвердить продвижение россиян в районе населенного пункта Ворачино на севере Сумщины. В то же время информации о полном контроле над населенным пунктом пока не поступало.

В направлении Лимана враг активизировал наступательные действия. На этом направлении захватчики оккупировали Липовое и продвинулись на юго-запад от него.

На Покровском направлении зафиксированы наступательные действия противника у населенных пунктов Звирово, Песчаное, Разино и вблизи Покровска. Аналитики утверждают, что Силы обороны продолжают удерживать ключевые позиции и контролируют ситуацию.

Также ISW сообщает о локальных продвижениях российских войск вблизи Часового Яра и в районе Попового Яра. В то же время украинские подразделения также имели успех на этом направлении, в частности в окрестностях Дилиевки.

На южном направлении российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Малой Токмачки в Запорожской области, утверждают аналитики. На Херсонщине оккупанты вели штурмовые действия, но продвижения не достигли.

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