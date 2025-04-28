В России заявляют, что военные ВСУ якобы намеренно атакуют священников в зоне "СВО". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что эта информация неправдивая. А распространяет подобные сообщения клирик белгородской метрополии Дубинин.

Дрон. Иллюстративное фото

"На самом деле: сам же Дубинин и развенчал свою ложь. По его словам, "есть распоряжение, что священники должны быть одеты в камуфляжные наряды, потому что операторы БПЛА противника считают батюшек главной целью", — говорится в сообщении Центра.

Аналитики отмечают, что в форму российской армии, по аналогичному "камуфляжному распоряжению", одеты все российские "военные журналисты". К тому же они лишены соответствующих меток "Пресса", что в конечном счете и приводит к их гибели и ранениям.

"Это Москва использует в качестве повода обвинить "киевский режим в охоте на военкоров". Теперь, как видим, та же тактика внедряется и в отношении попов РПЦ", — пояснили в Центре.

При этом отмечается, что за период полномасштабной войны российские оккупанты убили или замучили 67 украинских священников, пасторов и монахов.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", пытается достичь признания оккупированных территорий на мировом уровне. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что на фоне требований со стороны Кремля по международному признанию оккупированных территорий частью РФ, российская ЦИК сформировала избирательные одномандатные округа на ВОТ.