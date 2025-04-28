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Кречмаровская Наталия
В России заявляют, что военные ВСУ якобы намеренно атакуют священников в зоне "СВО". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что эта информация неправдивая. А распространяет подобные сообщения клирик белгородской метрополии Дубинин.
Дрон. Иллюстративное фото
Аналитики отмечают, что в форму российской армии, по аналогичному "камуфляжному распоряжению", одеты все российские "военные журналисты". К тому же они лишены соответствующих меток "Пресса", что в конечном счете и приводит к их гибели и ранениям.
При этом отмечается, что за период полномасштабной войны российские оккупанты убили или замучили 67 украинских священников, пасторов и монахов.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", пытается достичь признания оккупированных территорий на мировом уровне. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что на фоне требований со стороны Кремля по международному признанию оккупированных территорий частью РФ, российская ЦИК сформировала избирательные одномандатные округа на ВОТ.
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