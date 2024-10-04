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Россияне в Угледаре: какие новые угрозы появились для ВСУ

Захват города будет иметь ряд негативных последствий

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Оккупация армией РФ города Угледар Донецкой области будет иметь несколько негативных последствий, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Россияне в Угледаре: какие новые угрозы появились для ВСУ

Россияне оккупировали Угледар. Фото из открытых источников

"У ВСУ была возможность полного огневого контроля железной дороги от Донецка до Волновахи. После захвата россиянами Угледара у россиян появляется возможность восстановить активную военную логистику через Волноваху", – рассказал Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что в ближайшее время на этом участке фронта у россиян может заработать логистика в Запорожской области.

В то же время, он отметил, что ВСУ все же могут повлиять на логистический маршрут россиян, поскольку остается возможность огневого поражения с помощью РСЗО Himars, ракет Atacms и Storm Shadow.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. "Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии. Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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