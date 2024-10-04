Россияне в Угледаре: какие новые угрозы появились для ВСУ

Оккупация армией РФ города Угледар Донецкой области будет иметь несколько негативных последствий, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Россияне оккупировали Угледар. Фото из открытых источников

"У ВСУ была возможность полного огневого контроля железной дороги от Донецка до Волновахи. После захвата россиянами Угледара у россиян появляется возможность восстановить активную военную логистику через Волноваху", – рассказал Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что в ближайшее время на этом участке фронта у россиян может заработать логистика в Запорожской области.

В то же время, он отметил, что ВСУ все же могут повлиять на логистический маршрут россиян, поскольку остается возможность огневого поражения с помощью РСЗО Himars, ракет Atacms и Storm Shadow.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. "Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии. Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

