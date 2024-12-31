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Россияне в Крыму вводят новые ограничения в новогоднюю ночь: что происходит

В Крыму для безопасности будут отключать интернет

31 декабря 2024, 18:27
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Кречмаровская Наталия

Временно оккупированный Крым останется без Интернета. Россияне анонсировали ограничения в ночь с 31 декабря на 1 января. Объясняют необходимость ограничений обеспечения безопасности на полуострове.

Россияне в Крыму вводят новые ограничения в новогоднюю ночь: что происходит

Крым. Фото из открытых источников

Об ограничениях предупредили в Telegram-канале "Крым Реалии" со ссылкой на информацию советника оккупационного главы Крыма Олега Крючкова. По его словам, такие действия вызваны "обеспечением безопасности" в Крыму.

"Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать", — сказал он.

В то же время, согласно сообщению, все кабельные интернет-провайдеры полуострова будут предоставлять услуги в обычном режиме (т.е. домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будет работать).

Напомним, что россияне на оккупированных территориях устанавливают свои противозаконные правила.

С января 2025 года, как писал портал "Комментарии", у всех владельцев автомобилей потребуют наличие российского страхования гражданско-правовой ответственности.

В Центре национального сопротивления объяснили, что в России этот документ называется ОСАГО. А чтобы его получить необходимо оформить российский паспорт.

"Таким образом, имеем еще один элемент давления на местных жителей", — отметили в Центре национального сопротивления.

Если водители без автострахования российского образца, оккупанты угрожают разнообразными мерами: от лишения прав до конфискации транспорта. При этом в Центре пояснили, что принудительная паспортизация согласно нормам международного права является нарушением Женевских конвенций.




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Источник: https://t.me/krymrealii/32139
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