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Россияне в бешенстве накрывают позиции ВСУ термобарами: что произошло

Военные в Часов Яре довели оккупантов до бешенства, рассказал военный Кирилл Сазонов

сегодня, 15:45 comments6111
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Ткачик Олеся
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Российские оккупанты штурмуют позиции в Торецке и Часовом Яре постоянно, рассказывает военный Кирилл Сазонов. По его словам, официально за сутки произошло 26 штурмов. То есть, они шли каждый час.

Россияне в бешенстве накрывают позиции ВСУ термобарами: что произошло

Часов Яр

"Одновременно постоянные попытки просачивания ДРГ по 2-4 человека. Четкого такого вот единого направления, на которое перли бы всеми силами – нет. Традиционно ищут слабые точки, как вода щелочку. Лезут на Нью-Йорк, на Пивничне, Зализне, Дружбу и пробуют совершить рывок к самому Торецку. Никак", — заявил Сазонов.

По его словам, за сутки оккупанты не продвинулись, свои неудачи компенсируют артой.

"Массированно наступать в нескольких местах нет ресурсов, резервы будут брошены в самую слабую нашу точку, которую они и пытаются нащупать. Ну а мы делаем все, чтобы они нащупали что-то другое", — рассказывает военный.

По его словам, оккупанты за вчерашний день потеряли как минимум 70 штурмовиков, 5 автомобилей и артсистему.

В то же время, говорит Сазонов, ситуация в Часовом Яре сложная.

"Вчера они не зря нас так накрывали термобарами. Очень злились. Штурмовали и продолжают штурмовать по всем возможным направлениям, чтобы залезть в город. Бои продолжаются прямо сейчас, как и обстрелы. Наша арта тоже подкидывает, так что все взаимно. Вчера они получили конкретной звезды в мкр. Канал, откуда ВСУ вышибли их передовые подразделения. Ночью удачный опыт зачистки повторили в мкр. "Новый", — говорит военный.

По его словам, арта работает в зоне поражения, наши ГРАДы насыпают оккупантам тоже неплохо, ну а пилоты дронов выжигают все, до чего дотянутся.

"К сожалению, в эту игру мы играем не одни. Тут не просто шумно, а земля постоянно трясется. Общую стратегическую картину планов противника по району и глобальным мы в принципе просчитываем", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал от чего будет зависеть победа Украины на фронте.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02mReVzt7E9npzhhoEy6wVHARxavNNQvp1vrPoXMbTV6UbbfWF5VBSYNVtabmoK5Pdl
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