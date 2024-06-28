Россияне в бешенстве накрывают позиции ВСУ термобарами: что произошло

Российские
оккупанты штурмуют позиции в Торецке и Часовом Яре постоянно, рассказывает
военный Кирилл Сазонов. По его словам, официально за сутки произошло 26
штурмов. То есть, они шли каждый час.
Часов Яр
"Одновременно
постоянные попытки просачивания ДРГ по 2-4 человека. Четкого такого вот единого
направления, на которое перли бы всеми силами – нет. Традиционно ищут слабые
точки, как вода щелочку. Лезут на Нью-Йорк, на Пивничне, Зализне, Дружбу и пробуют
совершить рывок к самому Торецку. Никак", — заявил Сазонов.
По его словам, за
сутки оккупанты не продвинулись, свои неудачи компенсируют артой.
"Массированно
наступать в нескольких местах нет ресурсов, резервы будут брошены в самую
слабую нашу точку, которую они и пытаются нащупать. Ну а мы делаем все, чтобы
они нащупали что-то другое", — рассказывает военный.
По его словам,
оккупанты за вчерашний день потеряли как минимум 70 штурмовиков, 5 автомобилей
и артсистему.
В то же время,
говорит Сазонов, ситуация в Часовом Яре сложная.
"Вчера они не зря
нас так накрывали термобарами. Очень злились. Штурмовали и продолжают
штурмовать по всем возможным направлениям, чтобы залезть в город. Бои
продолжаются прямо сейчас, как и обстрелы. Наша арта тоже подкидывает, так что
все взаимно. Вчера они получили конкретной звезды в мкр. Канал, откуда ВСУ
вышибли их передовые подразделения. Ночью удачный опыт зачистки повторили в мкр.
"Новый", — говорит военный.
По его словам, арта
работает в зоне поражения, наши ГРАДы насыпают оккупантам тоже неплохо, ну а
пилоты дронов выжигают все, до чего дотянутся.
"К сожалению, в
эту игру мы играем не одни. Тут не просто шумно, а земля постоянно трясется.
Общую стратегическую картину планов противника по району и глобальным мы в
принципе просчитываем", — подытожил военный.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал от чего будет зависеть победа Украины на фронте.
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