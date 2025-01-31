Россияне уже возле Днепропетровщины: людей призывали спасаться

Российские войска приблизились к городу Мирноград Донецкой области на расстояние двух километров, а город находится под постоянными обстрелами, оставшись без воды, электричества и газа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Наступление РФ на Днепропетровщину (фото из открытых источников)

По данным правоохранителей, в разрушенном Мирнограде осталось около трех тысяч человек.

"Промышленный город, где до войны проживало более 46 тысяч человек, сейчас изуродован и опустошен. Войска РФ приблизились вплотную и превращают его в выжженную пустыню. Окрестные микрорайоны уничтожены, предприятия разбиты, больница разрушена авиабомбами. Нет электричества, питьевой воды, газа. Люди вынуждены. ходить за водой в колодцы, а позвонить родным можно только по отдельным локациям", – говорится в сообщении полиции.

Местные жители боятся эвакуации, выезжают единицы – в основном те, кто потерял жилье из-за обстрелов.

"Люди спасаются с двумя пакетиками в руках, а когда можно было уехать со всеми вещами – отказывались. Поэтому мы ежедневно объезжаем город, ищем тех, кто передумал, общаемся, убеждаем, что жизнь – самая ценная", – рассказал начальник сектора превенции полиции. Мирноград Владимир Червинчак.

По предварительным данным, в городе не осталось детей – все были эвакуированы. В то же время правоохранители проверяют, не вернулись ли некоторые семьи обратно в опасность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украине было сложно удерживать Великую Новоселку из-за давления противника на фланги и угрозы линиям поставки. Такое мнение высказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

По его словам, Великая Новоселка является важным укрепрайоном, который украинские силы удерживали еще с 2014 года. Населенный пункт никогда не находился под оккупацией, хотя враг неоднократно пытался его захватить, но терял потери и отступал на 5–7 километров. Нарожный отметил, что стратегическая значимость Великой Новоселки связана с ее расположением на стыке трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Это также имеет важный психологический эффект.

