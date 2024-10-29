Россияне уже в трех километрах от важного города на Харьковщине: в МВА рассказали подробности

Российские войска продолжают разрушать город управляемыми авиабомбами, находясь всего в 2,5-3 километрах от Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в телемарафоне.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

"Враг фактически находится на расстоянии 2,5-3 километра от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью в полторы тонны. Это безумная. разрушительная сила", — рассказал Беседин.

Он добавил, что на правобережной части Купянска некоторые учреждения еще функционируют, и жителям предоставляются коммунальные услуги. Однако спрогнозировать ситуацию на неделю заранее сложно, поэтому продолжается эвакуация населения из города.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ сосредоточила 200 тысяч военных . Силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать российские войска на южном направлении фронта, где сосредоточено около 200 тысяч российских военных. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, эта цифра учитывает также российских солдат, дислоцирующихся в аннексированном Крыму. Он отметил, что российские войска перераспределяют свои силы на разных участках фронта, определяя приоритеты: где усиливать наступательные действия, а занимать оборонительные позиции.

В частности, он обратил внимание на важность села Левадное, которое является путём к стратегическому пункту Большая Новоселка, который находится на юге Донецкой области и граничит с Днепропетровской областью. По его словам, украинские войска прилагают максимум усилий, чтобы не дать врагу продвинуться вперед.





