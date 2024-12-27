Россияне уже у дверей: военный рассказал, когда может быть штурм РФ Днепропетровской области

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал угрозу возможного прорыва российских окупантов на территорию Днепропетровской области. В эфире телеканала "Новости.LIVE" он выразил мнение, что у России нет цели наступать на этот регион, ведь главной целью агрессора является полный захват Донецкой и Запорожской областей.

Штурм РФ Днепропетровской области (фото из открытых источников)

"Можно прорвать эти 7 километров любой ценой, зайти прямо в Днепропетровскую область, но зачем? Такой вопрос простой, на который ответа адекватной нет. Врагу Днепропетровская область не нужна. То есть если там не будет сопротивления, если будет 'зеленый свет' и открытый путь, — конечно, они пойдут. везде, где есть щель. Но такого не будет.

По словам военного, оккупанты на сегодняшний день не имеют достаточных ресурсов даже для захвата Покровска, не говоря о масштабном наступлении на Днепропетровщину.

"Зачем прорываться в Днепропетровскую область, если здесь есть Покровск, который надо брать? Брать в лоб они его не могут и не хотят. Единственный шанс что-то сделать с Покровском для них — это охватить его тисками с юга и с севера... Это долго , это тяжело, это большие потери", — объяснил он.

Кирилл Сазонов также отметил, что российские войска вряд ли будут бросать силы для продвижения в Днепропетровскую область.

"Людей не хватит. Людей уже не хватает: так, как раньше, наступать на пяти направлениях они не могут", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военные выскочили из удавки в Макаровке, но враг для них готовит новый мешок. На фронтах пока без изменений, украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" готовится к миру, отметил военный Николай Мельник. По его словам, наиболее сложный участок фронта это, конечно, Донбасс.

По его словам, та же ситуация на Кураховском направлении. Противник пытается прорваться по направлению Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение кураховский выступ.

