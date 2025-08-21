Оккупанты 4-й бригады Южной группировки ВС РФ оккупировали село Александро-Шультино, ставшее последним населенным пунктом на пути российской армии к Константиновке Донецкой области с юго-восточного направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россияне уже на подступах к Константиновке: где продвинулись сегодня

"Это последний населенный пункт на пути российской армии в Константиновку с юго-восточного направления. В ходе штурма села, бойцы Южной группировки войск использовали тактику малых групп, которая уже неоднократно показала свою эффективность. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА огневые точки противника подавлялись и уничтожались, что позволяло штурмовикам уверенно продвигаться вперед", — сказали в ведомстве.

Там добавили, что, несмотря на значительные разрушения, военные ВСУ продолжали находиться в подвалах домов.

"Штурм подобных укрытий бойцы 4-й бригады Южной группировки войск регулярно отрабатывали на полигонах в тыловых районах СВО – применение зарядов из противотанковых мин позволяло быстро и эффективно зачищать вражеские укрытия, не замедляя темпов наступления", – отметили в Минобороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские военные продолжают удерживать оборону на самых сложных участках фронта, в частности, на Покровском направлении и в районе Добропольского выступления. Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии с честью выполняют боевые задания.

В результате ударно-розыскных действий нашим воинам удалось зачистить шесть населенных пунктов и ликвидировать сотни российских оккупантов. Это стало примером слаженной работы пехоты, артиллерии, вновь созданных корпусов и бригад, недавно получивших свои участки ответственности.