Недилько Ксения
Оккупанты 4-й бригады Южной группировки ВС РФ оккупировали село Александро-Шультино, ставшее последним населенным пунктом на пути российской армии к Константиновке Донецкой области с юго-восточного направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Россияне уже на подступах к Константиновке: где продвинулись сегодня
Там добавили, что, несмотря на значительные разрушения, военные ВСУ продолжали находиться в подвалах домов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские военные продолжают удерживать оборону на самых сложных участках фронта, в частности, на Покровском направлении и в районе Добропольского выступления. Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии с честью выполняют боевые задания.
В результате ударно-розыскных действий нашим воинам удалось зачистить шесть населенных пунктов и ликвидировать сотни российских оккупантов. Это стало примером слаженной работы пехоты, артиллерии, вновь созданных корпусов и бригад, недавно получивших свои участки ответственности.