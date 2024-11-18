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Россияне утверждают, что трагедия в Сумах произошла из-за работы украинского ПВО

В ЦПД опровергают эту информацию

18 ноября 2024, 13:21 comments1139
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Недилько Ксения

Информация о работе украинской ПВО, которая стала причиной трагедии в Сумах, является циничной ложью ru-пропаганды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Россияне утверждают, что трагедия в Сумах произошла из-за работы украинского ПВО

Обстрел Сум. Фото: прокуратура

По данным прокуратуры Сумщины, ракетный удар 17 ноября по жилому району Сум нанесли российские оккупанты. По состоянию на 10:00 18 ноября, в результате этой атаки 11 человек погибли (из них 2 детей), еще 89 – пострадали.

"Подобные фейки ru-пропаганда распространяет с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и оправдания собственных преступлений", — отмечают в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что известно о зверском ударе РФ по многоэтажке в Сумах: много погибших, среди которых дети

В Сумах в воскресенье вечером вражеская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом. Подтверждена гибель 11 человек, среди которых 2 детей и более 50 раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь. Впоследствии информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"И снова прилет баллистики в городе Сумы в жилой дом", – сообщил Артем Кобзарь. Впоследствии Кобзарь сообщил, что в многоквартирном жилом доме много раненых, большие повреждения.

"К сожалению, очень большие повреждения в многоквартирном жилом доме, многие ранены, окна разрушены. В центр двора прилетело. Все дома вокруг без окон. В настоящее время ГСЧС и работники полиции проводят эвакуацию пострадавших людей", — сообщил и.о. городского головы.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен быть наказан за убийства невинных людей" , – заявил президент Украины.



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