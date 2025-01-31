Россияне утонули в Херсонской области: что известно

Агенты движения "АТЕШ" из 24 МСП 70 дивизии 18 АК ВС РФ передали информацию о смерти двух военнослужащих в н.п. Хорлы Херсонской области. Механик-водитель и командир машины утонули в результате технической неисправности БТР во время тренировки по преодолению водного препятствия. Вероятно, готовились к переправе по реке Днепр на правый берег Херсонщины.

Наступление РФ на Херсонщине. Фото из открытых источников

"Двое пришедших заработать денег контрактников из Новоархангельска успели прослужить в подразделении чуть больше месяца. Ситуацию пытались замять, но по этому случаю уже идет проверка. Хотя солдаты сомневаются, что халатному командованию будет хоть какое-нибудь наказание. Мы призываем российских военнослужащих сражаться с преступными командирами. Присоединяйтесь к нашему движению, чтобы остановить эту бессмысленную войну и скорее вернуться домой в живых!" – пишут в партизанском движении "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты совершили наступление вблизи Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Впрочем, противнику не удалось добиться успеха. По словам военного, россияне столкнулись с собственными взрывными устройствами.

"Россияне пытались штурмовать наших вблизи Антоновского моста. Большинство сразу 200-е, остальные взорвались на своих же сюрпризах. В некоторых случаях наши пилоты даже не успевали поработать", – отметил Бунятов.